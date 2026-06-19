Una maglia da calcio può diventare molto più di un semplice simbolo sportivo. Può trasformarsi in un segno tangibile di memoria, capace di unire generazioni diverse nel ricordo di una delle tragedie che più hanno segnato la storia italiana. È con questo spirito che l’Inter Club Città della Vittoria ha aderito al progetto promosso dall’Istituto Comprensivo di Longarone, contribuendo alla realizzazione del Museo Didattico del Vajont. Come riportato da Qdpnews, l’iniziativa nasce dalla scuola secondaria di primo grado “L. Gonzaga”, impegnata in un percorso di approfondimento sul disastro del Vajont del 9 ottobre 1963. L’obiettivo è quello di creare uno spazio espositivo che raccolga maglie e cimeli calcistici legati a quella stagione sportiva, la 1963-1964, mantenendo vivo il ricordo della tragedia attraverso il linguaggio universale dello sport.
Esposizione ricca di storia
Tra i materiali già acquisiti figurano le maglie di diverse società calcistiche, tra cui Juventus, Udinese e Dolomiti Bellunesi. A queste si aggiunge ora anche quella dell’Inter. Grazie alla sensibilità e all’impegno dei dirigenti dell’Inter Club Città della Vittoria, è stata infatti realizzata una maglia commemorativa con il numero 63, richiamo diretto all’anno della tragedia. Il capo è stato firmato dai giocatori nerazzurri e nei giorni scorsi è stato consegnato ai rappresentanti del progetto, entrando così a far parte della collezione del museo. Secondo quanto riferito dalla stessa Qdpnews, l’esposizione comprende inoltre riferimenti alle squadre che erano impegnate in campo la sera del disastro, tra cui Real Madrid e Rangers Glasgow, ma resta aperta al contributo di tutte le società sportive che desiderano aderire all’iniziativa, ampliando così un patrimonio di memoria condivisa che va oltre i confini del calcio.
Giammarco Probo
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Dagli Inter Club
Altre notizie
- 15:33 Inter, si accende l'interesse di alcuni club di Serie B per il 2008 Lizzi
- 15:19 L'U20 ha il 'nuovo' terzino sinistro: Sorino sarà promosso dall'U18
- 15:05 Dalla Croazia - Sucic convince: per i media è "il nuovo Brozovic"
- 14:54 Topalovic: "Sono felice per ogni minuto in prima squadra all'Inter"
- 14:42 Inter, donata una maglia autografata al Museo del Vajont
- 14:30 SM - Da Palestra a De Vrij, il punto sul mercato dell'Inter
- 14:16 Perché l'Inter ha puntato su Provedel: valutazioni oltre i numeri (positivi)
- 14:01 Candela: "Roma, dopo la Champions l'obiettivo è lottare con l'Inter"
- 13:48 PODCAST - Di Marzio: "De Vrij, nelle ultime ore nuovi contatti"
- 13:35 Anderson e Tonali potrebbero sbloccare l’operazione Curtis Jones
- 13:21 L'impatto di Palestra sul bilancio dell'Inter: sarebbe al terzo posto
- 13:07 Graziani: "Assurdi 50 mln per Palestra. Marotta e Ausilio, non spendeteli"
- 12:52 Inter e Napoli, la rivalità si sposta sul terreno legale
- 12:45 Moretto: "Inter, De Vrij via al 99%. Prende quota una soluzione all'estero"
- 12:40 Turchia, Montella: "Feriti dal caos creato, serve più rispetto per la squadra"
- 12:35 BN - Palestra-Inter, ultimi passi. Per l'Atalanta plusvalenza netta
- 12:26 Akanji: "Felice per il rinnovo di Chivu, adoro lavorare con lui"
- 12:12 Croazia, Dalic loda la prestazione di Sucic con l'Inghilterra: "Brillante"
- 12:00 videoL'INTER fa doppietta: CHIVU più PALESTRA. E magari un giorno ci ricorderemo del 18 GIUGNO 2026
- 11:55 L'Inter rende omaggio a Igor Protti: "Grande giocatore del calcio italiano"
- 11:49 Materazzi ne ha per tutti: "Benitez il più scarso. Juve? Col Var avrei vinto molto di più"
- 11:37 Hakimi, guai giudiziari: respinto l'appello nel processo per stupro
- 11:23 Svizzera, Akanji: "Ho cercato di dire a tutti di non perdere la testa"
- 11:09 Zanetti a Savona per una serata dedicata alla sua fondazione
- 10:55 Akanji gonfia il petto: grande prova contro la Bosnia
- 10:41 Materazzi, che frecciata: "Ibra il più grande interista della storia con quel che sta combinando"
- 10:32 Da Bergamo - Un ultimo piccolo sforzo e Palestra sarà dell'Inter
- 10:18 Palestra, saranno ore di contatti. Per Curtis Jones serve ancora pazienza
- 10:04 CdS - Nico Paz, cambia tutto: il Real lo rivende a 60 milioni. In Premier?
- 09:50 TS - De Vrij-Inter, doppia strategia tra le parti. Torna Pavard? No di Chivu
- 09:36 Sukur: "Calhanoglu leader eccezionale. I miei anni in Italia meravigliosi"
- 09:22 È morto Igor Protti: "Il viaggio è arrivato al fischio finale"
- 09:08 Palestra-Inter, non ancora chiusa. Ma c'è un'intenzione condivisa
- 08:54 TS - Inter, c'è un reparto per il quale non c'è fretta: il punto
- 08:40 TS - Chivu, rinnovo sulle orme di Inzaghi. Ora il tecnico...
- 08:30 CdS - Palestra-Inter, si andrà oltre quota 50 milioni: i dettagli
- 08:20 GdS - Inter in ritiro già con tre innesti. Chivu avrà quasi tutta la rosa
- 08:10 GdS - Palestra, ecco cosa ha convinto Oaktree: si chiude settimana prossima
- 08:00 Mondiali 2026: Messico avanti, goleada Canada ma Koné fa crac
- 00:00 La Palestra di Chivu
- 23:50 Zenga su Palestra: "50 milioni sono troppi". Minotti replica: "Li vale"
- 23:46 SI - De Vrij verso l'addio all'Inter: restano vive due piste all'estero
- 23:36 SI - 65 milioni di sterline dalla Premier, ma Palestra aspetta l'Inter
- 23:28 Romano: "Inter-Palestra più vicini, si lavora per limare le cifre"
- 23:20 Sky - Tutto fatto per Palestra all'Inter, si chiude a inizio settimana: i dettagli
- 23:00 La Svizzera di Akanji a valanga sulla Bosnia, finisce 4-1. Decisivo Mazambi
- 22:45 Gravina rivela: "Mancini mi chiese di tornare, ma avevo già scelto Gattuso"
- 22:20 Olimpia Milano Campione d'Italia, arrivano i complimenti social dell'Inter
- 21:57 Costa D'Avorio, Wahi ottiene il visto: contro la Germania ci sarà
- 21:42 L. Amoruso sicuro: "Palestra-Inter si farà, anche per 50 milioni"
- 21:27 Sky - Palestra, si parte da una base di 43 milioni. Decisivi i bonus
- 21:23 Chivu: "Voglio far tornare qualcosa a un club che mi ha dato tanto"
- 20:59 Aldo Serena durissimo con Ibrahimovic: "L'antitesi del dirigente capace"
- 20:45 Chivu rinnova con l'Inter, l'agente: "Traguardo speciale. Soddisfazione enorme"
- 20:20 Mondiale, pari tra Repubblica Ceca e Sudafrica: qualificazione in salita
- 20:00 Palestra-Inter più vicini: meeting odierno con l'Atalanta. Il punto
- 19:59 UFFICIALE - Chivu-Inter, avanti insieme: arriva il rinnovo fino al 2028
- 19:57 Mondiale, Svizzera a caccia di 3 punti con la Bosnia: Akanji ancora titolare
- 19:48 Sky - Martinez difficile, la Juve ripensa a Vicario. Occhio anche al Napoli
- 19:33 Sergi Roberto saluta il Como: "Parte importante della mia vita e carriera"
- 19:18 videoChivu lascia la sede nerazzurra: firma fu! Manca solo l'ufficialità
- 19:15 GdS - Inter, addio settlement agreement: ecco cosa succederà adesso
- 19:00 liveOAKTREE alza la VOCE (FINALMENTE)! HATERS a tacere: PALESTRA è il REGALO SCUDETTO a CHIVU
- 18:44 UFFICIALE - Camarda torna al Milan: esercitato il controriscatto
- 18:21 Inter vicina al colpo Palestra: primato in Europa per dribbling riusciti
- 18:05 Marcelo Vaz è un giocatore del Genoa. L'agente: "L'Inter l'ha cercato ma..."
- 17:40 Sul Milan si abbatte anche il rifiuto, fintamente maccheronico, di Markus Krösche: "Frankfurt am Main!"
- 17:27 videoChivu arrivato in sede Inter: a breve la firma sul prolungamento
- 16:55 Argentina-Austria, Scaloni cambia? Alvarez guadagna terreno su Lautaro
- 16:35 Buonfiglio: "Conosco bene Mancini, un suo ritorno non mi sorprenderebbe"