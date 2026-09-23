La convocazione a sorpresa di Josep Martinez nella Nazionale spagnola è stata tema d'argomento nell'ultima puntata di 'SER Deportivos', sulle frequenze di Cadena Ser, insieme a chi ha conosciuto da vicino l'attuale portiere dell'Inter, ovvero Pepe Mel, tecnico che lo ha allenato nel corso dell'esperienza al Las Palmas. "All'epoca era un ragazzo giovanissimo che ha colto un'opportunità. L'occasione è nata dalla sfortuna di un compagno di squadra: lui si allenava bene e giocava con il Las Palmas B, ma Raúl Fernández subì un grave infortunio, costringendoci a fare delle scelte interne alla rosa. Questo portò alla promozione in prima squadra sia di Josep che di Álvaro Valles, oggi portiere del Betis", il ricordo di Pepe Mel.

Il tecnico, in seguito, ha evidenziato i principali punti di forza di Pepo: "È agilissimo tra i pali. Negli uno contro uno è un portiere molto bravo a chiudere gli spazi, a percepire la posizione della porta e a ridurre l'angolo di tiro. È molto abile in tutti questi aspetti. E' un estremo difensore che si definisce 'della vecchia scuola', e dotato di grandi qualità nell'area piccola. Con lui abbiamo dovuto lavorare molto sul gioco con i piedi".

Qualità che gli hanno permesso di arrivare a difendere, da titolare, la porta dei campioni d'Italia dell'Inter da titolare, oltre a garantirgli un posto nella rosa dei campioni del mondo per le quattro gare di Nations League: "Credo che stia facendo un'ottima carriera. Quando lasciò il Las Palmas aveva già attirato l'interesse di club di alto livello, fino ad arrivare all'Inter", le parole di Pepe Mel.

Che, infine, ha voluto mandare un messaggio al suo ex giocatore: "Gli dico di mantenere lo stesso entusiasmo. Credo sia la cosa più importante. La carriera di un calciatore è frenetica, quindi bisogna conservare quella passione e quella fame di nuovi traguardi. Non ci si può accontentare di ciò che si ha già. È questo che ti fa migliorare. E credo che sia una caratteristica comune a tutti i calciatori attualmente nella nazionale".