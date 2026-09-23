Si interrompe in semifinale contro la Spagna il percorso ai Mondiali di categoria dell'Italia U20 Femminile. Le ragazze di Nicola Matteucci si sono arrese alle avversarie con un netto 2-0 per le iberiche, decisivi l'autogol di Gallo e il gol di Comendador. Le Furie Rosse sono state ampiamente superiori alle Azzurrine, che comunque avranno possibilità di rifarsi nella finale terzo-quarto posto.

In programma sabato alle 18, l'Italia sfiderà la perdente della semifinale tra Colombia e Corea del Nord, in programma oggi alle 18.30. Erano parte del contingente italiano anche le nerazzurre Elena Belli, Lidia Consolini e Martina Bressan. Belli e Bressan hanno giocato 90 minuti quest'oggi, mentre Consolini, che durante il Mondiale è passata in prestito alla Lazio, è rimasta in panchina.