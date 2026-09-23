Nonostante la Serie A sia ferma per la sosta, Costantino Favasuli dal ritiro dell'Italia U21 a Tirrenia ha parlato anche del Napoli, club in cui è arrivato quest'estate. Il classe 2004 ha parlato decisamente bene della squadra di Allegri: "Abbiamo avuto un calendario difficile con Inter, Como e Arsenal, ma le sconfitte vanno analizzate".

Proprio sulla gara contro i nerazzurri Favasuli ha spiegato: "Con l’Inter abbiamo buttato tre punti, ma sono sicuro che siamo al livello delle squadre più forti. La nostra squadra è fortissima e lo dimostreremo”. Poi l'ex Catanzaro ha continuato: "La sosta ci aiuterà a recuperare tutti gli infortunati, ci aspettano tante partite. Allegri? Mi ha già dato tanto, è un vincente e ha grande mentalità. Cercherò di imparare il più possibile".