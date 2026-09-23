Proseguono le indagini su Achraf Hakimi. Il giocatore del PSG, unitosi ai nerazzurri dall'Inter nel 2021, è accusato di stupro dal 2023, quando una ragazza ha presentato una denuncia a suo carico. Dopo la decisione dei primi due gradi di giudizio, anche la Corte di Cassazione ha confermato: il giocatore, che aveva cercato con la sua difesa di ottenere l'archiviazione del caso, dovrà difendersi in tribunale dalle accuse. Lo riporta oggi la testata francese RMC.

La cronologia dei fatti e la reazione dell'avvocato della giovane

L'avvocato della giovane che ha denunciato Hakimi, Rachel-Flore Pardo, ha detto: "Dopo tre anni e mezzo di battaglie legali, dopo essere stata calunniata e trascinata nel fango dalla difesa di Achraf Hakimi, la mia cliente è determinata a ottenere giustizia; lotterà fino alla fine. Spera sinceramente che questo processo possa aiutare altre donne e contribuire a scalfire l'impunità che circonda la violenza sessuale, persino nel mondo del calcio maschile".

I fatti risalgono al febbraio 2023. La giovane, all'epoca 24enne, si recò alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne per denunciare di essere stata violentata dal giocatore. Il caso fu successivamente trasmesso alla procura di Nanterre. Hakimi è stato successivamente interrogato dalla magistratura nel dicembre dello stesso anno. La sua difesa puntava a ottenere l'archiviazione del caso nella fase delle indagini preliminari. Sia in primo che in secondo grado, però, è stata decretata la necessità del rinvio a giudizio: dopo la conferma della Cassazione, quindi, l'ex Inter dovrà affrontare un processo.