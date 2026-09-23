Marcus Thuram non è tra i convocati di Zinedine Zidane per gli imminenti impegni della nazionale francese. Eppure i numeri raccolti dalla Gazzetta dello Sport raccontano di un giocatore che sta facendo ottime cose, in questo primo scorcio di stagione. L'attaccante ribadisce di non essere ancora al cento per cento, "il campo però racconta di una punta che in quattro presenze è entrato in quattro gol interisti con due reti e altrettanti assist. Tutto nelle ultime tre uscite di campionato".

Due le statistiche che fanno capire la bontà del momento per Thuram. "Se gol (uno ogni 115 minuti in campo), assist e una partecipazione a una rete dell'Inter ogni 57 minuti e mezzo non sono bastati a Zidane per convocare il maggiore dei figli di Lilian, a Chivu invece questi numeri hanno fatto brillare gli occhi - si legge ancora sulla rosea - Quando si entrerà di nuovo nel Luna Park della Serie A sarà ancora lui l'unico giocatore di questo campionato con almeno due gol segnati e due assist all'attivo. L'ultimo è quello per il gemello Lautaro che ha aperto alla rimonta contro la Roma. Nessun altro interista dal 2023 ha lanciato così tanto in porta il Toro".