La Milano Fashion Week è, come ogni anno, uno degli appuntamenti più importanti tra quelli previsti nel capoluogo lombardo. E' iniziata oggi l'edizione 2026 e uno degli eventi più attesi di giornata era senza dubbio Vogue World, previsto in Galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore della città, a pochi passi dal Duomo.

Pavard e Calhanoglu in passerella per l'Inter

La sfilata allestita da Vogue puntava a celebrare la moda e il Made in Italy. Non potevano mancare, ovviamente, personalità celebri, come Alicia Keys, che ha aperto lo spettacolo cantando "I feel love" di Donna Summer. E poi, in sfilata, Jennifer Lopez, Elodie, Lorenzo Musetti, Aryna Sabalenka, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Paola Egonu e Arianna Fontana.

A rappresentare l'Inter in questo prestigioso contesto c'erano, in divisa da gioco, Hakan Calhanoglu e Benjamin Pavard. Il turco ha vestito la seconda maglia, quella bianca, della stagione 2026/2027. Pavard, invece, ha messo in mostra la divisa nerazzurra che l'Inter sta indossando nell'annata in corso. A completare la presenza interista anche Angelica Montaperto, elemento della Primavera femminile, che ha vestito la terza maglia. Anche il club di Viale della Liberazione ha quindi preso parte ufficialmente a Vogue World.