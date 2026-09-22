Emiliano Bigica, allenatore dell'Inter Under 20, è intervenuto ai microfoni di RAI Radio Uno per presentare l'evento organizzato a Bari il 24 settembre per ricordare la figura di Igor Protti: "Sarà un bel momento per ricordare Igor nel giorno del suo compleanno. Tutto è nato circa un anno fa quando Alfonso Cacciapuoti, un suo amico fraterno, ha voluto riunire la rosa del Bari per fargli gli auguri di compleanno. Nel giro di nove mesi la malattia lo ha portato via. Da lì è nata la voglia di aiutare la ricerca sul cancro".

Protti non era assolutamente un personaggio divisivo.

"Assolutamente, era un uomo buono, generoso, con una parola buona per tutti. Non mi sorprende che fosse amato da tutti al di là delle maglie indossate, lo onoreremo cercando di fare bene per il prossimo".

Lei era capitano del Bari, è stato il motore di quello che di incredibile è stato fatto

"Sì, sono stato capitano ma ho chiesto il permesso a Igor, Sandro Tovalieri, Onofrio Barone, gli elementi più vecchi e rappresentativi della squadra. Igor mi ha dato la tranquillità per svolgere quel ruolo. Da quando siamo andati a trovarlo a Cecina abbiamo cercato di mettere in piedi qualcosa che potesse onorare la sua figura. Finalmente riusciremo a fare una partita contro il Livorno, altra città che lo ha amato, per iniziare un percorso che ci porterà a fare bene al prossimo".

Un commento sulla sua esperienza alla guida dell'Inter Under 20?

"È capitata questa opportunita e sono felice di essere approdato in nerazzurro. Siamo partiti abbastanza bene in campionato, è iniziato un percorso che speriamo ci possa dare tante soddisfazioni a fine anno".