Nonostante l'inter sia in vetta al campionato, ad oggi in compartecipazione con Roma e Lazio, ci sono dei dati sulla fase difensiva che non possono che preoccupare lo staff tecnico, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

"I nerazzurri hanno incassato ben otto gol nelle prime cinque giornate di Serie A, un dato che mai era stato tanto negativo dalla stagione 2022-23 quando la squadra guidata da Simone Inzaghi chiuse la stagione al 3° posto dietro Napoli e Lazio. Di più: se il discorso si allarga anche oltre i confini italiani includendo la gara di Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid, i gol incassati da Akanji e soci raggiungono addirittura la doppia cifra. Dieci tondi tondi. L'ultimo dato che preoccupa? Era da ottobre del 2024 che l'Inter non subiva almeno due gol in tre partite consecutive di campionato (quest'anno Roma, Udinese e Napoli)".

La media dei gol subiti oggi è di 1,66, l'anno scorso era di 0,92. E questo nonostante ci siano state diverse rotazioni per non sovraccaricare i muscoli. Le cause? Secondo la rosea, una forma fisica ancora scadente e le scorie del Mondiale (soprattutto per Akanji).