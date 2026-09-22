Zaino in spalla, borsone nella mano destra, trolley nella mano sinistra e un sorriso stampato sul volto. Josep Martinez, portiere dell'Inter, si è presentato così, stamattina, nel ritiro della nazionale spagnola rispondendo alla chiamata del ct Luis de La Fuente. Per l'estremo difensore si tratta della prima convocazione in gare ufficiali con la selezione maggiore che, nelle prossime tre settimane, sarà impegnata in quattro sfide di Nations League.

"Josep è stato con me nella nazionale Under 21. Riponiamo grande fiducia in lui; è un campione d'Italia, avendo vinto sia il campionato che la coppa nella passata stagione. È una soluzione assolutamente affidabile", aveva detto il selezionatore dei campioni del mondo, in conferenza stampa, venerdì scorso, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad aggregare al gruppo della Roja l'ex giocatore del Genoa.