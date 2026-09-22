La Lazio chiude il bilancio 2025-26 ancora in rosso, ma con una perdita dimezzata rispetto all'esercizio precedente. Il progetto di bilancio approvato ieri dal Consiglio di Gestione certifica infatti una perdita netta di 10,04 milioni di euro, contro i 17,16 milioni del 2024-25. Si tratta del secondo rosso consecutivo, nonché il settimo negli ultimi otto esercizi. Nel documento vengono anche illustrate le cifre definitive delle operazioni di mercato condotte dal club biancoceleste: nel dettaglio, si legge, "sono stati acquistati a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori, ovvero Davide Frattesi, Josip Sutalo e Albert Gudmundsson, per un valore di Euro 8,75 milioni, comprensivi di oneri accessori, più premi per Euro 1,50 milioni all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi e diritti di opzione per Euro 31,35 milioni, comprensivi di oneri accessori, più premi per Euro 3,00 milioni, Iva esclusa, con retribuzioni fisse per la stagione 26/27 pari a Euro 11,02 milioni".