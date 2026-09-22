Djed Spence sembra finalmente pronto per prendersi l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore inglese è pronto per iniziare a lavorare insieme ai compagni di squadra a partire da lunedì prossimo, quando finirà il periodo di vacanza concesso da Cristian Chivu. In questi giorni, però, continuerà a passare da Appiano Gentile per ultimare il recupero, insieme agli altri infortunati Calhanoglu e Stones.

Il tecnico può essere particolarmente contento del recupero del giocatore acquistato per sostituire Dumfries. Al Mondiale, l'inglese ha dimostrato di avere qualità sia offensive che difensive ed è proprio nel contenimento che oggi l'Inter sta soffrendo. Inoltre Spence è in grado di giocare sia a destra che a sinistra, può quindi essere un cambio per Diouf come per Dimarco.

Il lavoro di questi giorni servirà per essere finalmente a disposizione contro il Parma, dopo cinque giornate nelle quali l'esterno ha dovuto vedere i suoi compagni da fuori, non essendo in condizioni per giocare.