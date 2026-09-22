Il colpaccio del Frosinone contro il Como nell'ultima giornata di campionato ha fatto felice anche Silvio Baldini, ct della Nazionale italiana Under 21, che dalla squadra ciociara ha attinto a piene mani chiamando ben cinque giocatori tra quelli convocati per i prossimi impegni in calendario: "Sicuramente quella di Alvini è una storia bellissima perché un allenatore che parte dagli amatori e arriva in Serie A vuol dire che ha fatto un percorso importante - ha detto Baldini in conferenza stampa -. Il Frosinone sta vincendo e lo fa in maniera straordinaria, tramite il gioco. Domenica affrontavano la migliore squadra della Serie A dal punto di vista del gioco. lo non ho niente contro il Como, però io ho fatto il tifo per il Frosinone, ho fatto il tifo per Alvini perché sento che il nostro calcio sia più rappresentato dal Frosinone che dal Como. Sono stato felicissimo, qui con noi abbiamo cinque ragazzi del Frosinone e sanno benissimo che per continuare a stare in alto bisogna sognare ma anche lavorare. Possono aiutare tanti ragazzi che sono qui con la loro esperienza diretta. Niente è impossibile, un grande complimento va a Alvini che mi auguro che faccia un grande campionato perché merita un premio per il percorso che ha fatto".