Germania o Italia? Nicolò Tresoldi non ha ancora deciso per quale nazionale giocherà in futuro. In questo momento, il bomber del Bruges, che Roberto Mancini e Jurgen Klopp vorrebbero aggregare volentieri alla rosa dei loro convocati, pensa unicamente al presente: "Il mio cuore è diviso a metà: 50 e 50. Entrambi i Paesi significano molto per me", ha dichiarato martedì il ventiduenne, durante un incontro con i media.

Sabato, Tresoldi scenderà in campo con la squadra tedesca Under 21 del tecnico Antonio Di Salvo per le qualificazioni agli Europei: "Indosso con orgoglio la maglia della Germania e sono felicissimo di essere qui. Voglio giocare l'Europeo con questa squadra; poi vedremo come andrà", ha aggiunto Tresoldi, rinviando a data da destinarsi la sua scelta definitiva.

Di recente, il ct della Mannschaft ha avuto un confronto con Tresoldi. "Abbiamo avuto ottime conversazioni. Ho spiegato la mia situazione a Klopp e lui ha capito. È una persona fantastica. Non è stata una conversazione tra allenatore e giocatore, ma piuttosto tra padre e figlio. Mi ha detto che la porta per me è sempre aperta".