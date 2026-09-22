È Michael Kayode il giocatore impegnato nella rituale conferenza stampa di Coverciano. L'esterno del Brentford ex Fiorentina ha commentato tra le altre cose le voci che lo vedevano nel mirino di Inter e Juventus durante l'estate: "Sentire voci e interessi fa sempre piacere, ma avevo già in mente di proseguire il percorso con loro. Quindi non ho veramente mai pensato ad un ritorno in Serie A nell'ultima estate ed il rinnovo col Brentford è sempre stata la mia idea".

Perché non l'abbiamo rivista in Serie A?

"Non è successo niente, ho guardato le opportunità che si sono aperte, chiunque ha voglia di giocare in Premier e ho colto l'occasione".

In Premier League si migliora di più che in Serie A?

"Penso sia soggettivo. L'importante è avere minutaggio e giocare, che sia in Serie A o in Premier".