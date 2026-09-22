Giocatore ma anche tifoso del Racing Avellaneda, Lautaro Díaz ha tirato un sospiro di sollievo dopo la vittoria ottenuta dalla sua squadra contro il Sarmiento, che ha interrotto un periodo nerissimo caratterizzato da sei sconfitte e due pareggi. Con questi tre punti, l'Academia ha abbandonato l'ultimo posto in classifica e può prepararsi con più tranquillità ai quarti di finale della Copa Argentina contro il Boca di domenica prossima. Un incrocio che evoca un ricordo speciale a Lautaro Diaz: "Ricordo il gol segnato da Lautaro Martínez allo stadio del Boca; spero che riusciremo a ripeterci e a vincere la partita", ha dichiarato a Olé l'attaccante, ripensando alla rete del 2-1 realizzata alla Bombonera dall'attuale bomber e capitano dell'Inter il 19 novembre 2017.