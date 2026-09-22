La prima volta non si scorda mai. E Andy Diouf ha potuto rispondere alla prima chiamata della Nazionale francese maggiore, dopo le esperienze con le Under. E probabilmente non è un caso se attraverso i propri account ufficiali la Federazione transalpina abbia documentato l'arrivo dell'esterno dell'Inter a Clairefontaine, quartier generale della FFF, con tanto di intervista di battesimo: "Essere qui è qualcosa di speciale, sono molto contento e provo grande orgoglio. Non vedo l'ora di incontrare gli altri giocatori, quelli che conosco e quelli che non conosco ancora, e lo staff".

Tout le monde est arrivé, le rassemblement peut commencer ! pic.twitter.com/2t7ZPDPgyR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 22, 2026