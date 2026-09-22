La prima volta non si scorda mai. E Andy Diouf ha potuto rispondere alla prima chiamata della Nazionale francese maggiore, dopo le esperienze con le Under. E probabilmente non è un caso se attraverso i propri account ufficiali la Federazione transalpina abbia documentato l'arrivo dell'esterno dell'Inter a Clairefontaine, quartier generale della FFF, con tanto di intervista di battesimo: "Essere qui è qualcosa di speciale, sono molto contento e provo grande orgoglio. Non vedo l'ora di incontrare gli altri giocatori, quelli che conosco e quelli che non conosco ancora, e lo staff".

Sezione: Focus / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 11:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.