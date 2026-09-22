In questo periodo gli occhi incuriositi degli appassionati di calcio francesi sono rivolti anche su Andy Diouf, alla prima convocazione con la Nazionale francese per scelta di Zinedine Zidane, stuzzicato dall'idea di schierarlo come terzino sinistro dopo averlo visto da quinto con la maglia dell'Inter. Il giocatore continua a preferire la posizione di centrocampista, ma è disponibile a svolgere anche altri ruoli pur di ottenere spazio e fiducia.

Dopo tutto, le qualità per adattarsi non gli mancano, come sintetizza Sylvain Ripoll, che lo ha allenato con l'Under 21 transalpina: "Non ho avuto Andy a disposizione per un periodo sufficientemente lungo. Ma ricordo una certa potenza e una reale capacità di scardinare le linee difensive". Due qualità ideali per un esterno.