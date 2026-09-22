L'intervista esclusiva di Yann Bisseck per il podcast 'Football Finance' comincia dal primo approccio con Jurgen Klopp, neo ct della Nazionale tedesca che lo ha convocato per i prossimi impegni: "Devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione, spero di averla fatto anche io. Ma dovreste chiederlo a lui. Comunque mi ha fatto una breve telefonata, ma in quel momento mi stavo allenando. Appena finita la seduta, ho guardato il telefono, notando un numero tedesco non salvato. Controllando su WhatsApp, dove compare sempre il nome, c'era scritto 'Jürgen'. Ho pensato: 'Potrebbe essere lui, magari porta buone notizie'. Mi aveva lasciato un breve vocale chiedendomi di richiamarlo perché ci teneva a dirmelo di persona. Trattandosi del giorno della partita l'ho richiamato l'indomani: mi ha dato la bella notizia ed ero felicissimo".