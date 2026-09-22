Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato 10mila euro di multa alla Juventus dopo quanto accaduto nel pre partita della sfida contro l'Atalanta in occasione del minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 15:31
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.