Sono sei i calciatori del Parma convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni internazionali in programma nella finestra FIFA tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. I ducali di Carlos Cuesta, lo ricordiamo, saranno avversari dell'Inter dopo la sosta, nella gara in programma a San Siro il prossimo 10 ottobre. Ecco la lista dei giocatori con i rispettivi impegni:
MANDELA KEITA – BELGIO: quattro gare di Nations League contro Italia, Francia, Turchia e ancora Francia.
VINCENT SIERRO E SASCHA BRITSCHGI – SVIZZERA: quattro gare di Nations League: Macedonia del Nord, Scozia, Slovenia e ancora Macedonia del Nord.
GIOVANNI DAFFARA – ITALIA UNDER 21: due partite di qualificazione all’Europeo di categoria contro l’Armenia e Polonia.
DOMINIK DROBNIČ – SLOVENIA UNDER 21: due partit per il pass all’Europeo di categoria contro Israele e Paesi Bassi.
SIMONE LONTANI – ITALIA UNDER 19: amichevoli contro Francia, Turchia e Croazia.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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