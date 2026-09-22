L'esplosione vissuta da Yann Bisseck con la maglia dell'Inter non ha stupito affatto l'agente Yusuf Kandemir, che risiede a Colonia e che conosce la famiglia Bisseck da circa dieci anno, avendo anche lavorato a stretto contatto con loro sin dal trasferimento all'Inter. Parlando al quotidiano tedesco Kölner-Stadt Anzeiger, Kandermir ha affermato: "Che Aurel avesse tutte le carte in regola per crescere in questo modo era già evidente prima del suo trasferimento a Milano. Spesso, però, molti fattori devono combinarsi per raggiungere questo livello. Aurel ha una famiglia fantastica, sente la piena fiducia della dirigenza dell'Inter e conduce una vita estremamente professionale. È un'ottima combinazione. La convocazione in Nazionale è ora un'altra pietra miliare per Aurel". 

Sezione: Focus / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 21:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.