L'esplosione vissuta da Yann Bisseck con la maglia dell'Inter non ha stupito affatto l'agente Yusuf Kandemir, che risiede a Colonia e che conosce la famiglia Bisseck da circa dieci anno, avendo anche lavorato a stretto contatto con loro sin dal trasferimento all'Inter. Parlando al quotidiano tedesco Kölner-Stadt Anzeiger, Kandermir ha affermato: "Che Aurel avesse tutte le carte in regola per crescere in questo modo era già evidente prima del suo trasferimento a Milano. Spesso, però, molti fattori devono combinarsi per raggiungere questo livello. Aurel ha una famiglia fantastica, sente la piena fiducia della dirigenza dell'Inter e conduce una vita estremamente professionale. È un'ottima combinazione. La convocazione in Nazionale è ora un'altra pietra miliare per Aurel".