Manca ancora parecchio a Inter-Parma, gara che si giocherà sabato 10 ottobre a San Siro (ore 18). Ma intanto la sosta torna parecchio utile a Chivu per rimettere in piena forma coloro i quali hanno avuto problemi.

Calhanoglu e Stones sono già al lavoro e puntano a tornare proprio subito dopo la pausa per le nazionali. Buone notizie anche da Spence: dovrebbe vedersi finalmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti lunedì prossimo.