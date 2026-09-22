Manca ancora parecchio a Inter-Parma, gara che si giocherà sabato 10 ottobre a San Siro (ore 18). Ma intanto la sosta torna parecchio utile a Chivu per rimettere in piena forma coloro i quali hanno avuto problemi.

Calhanoglu e Stones sono già al lavoro e puntano a tornare proprio subito dopo la pausa per le nazionali. Buone notizie anche da Spence: dovrebbe vedersi finalmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti lunedì prossimo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 12:10
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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