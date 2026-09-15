Ieri sera, a San Siro, l'Inter ha accolto la Nazionale Italiana Sordi, in occasione della gara contro l'Udinese. La delegazione, composta da circa venti persone, ha potuto vivere da vicino una gara spettacolare terminata 5-3 per i padroni di casa. Si è trattata di un'esperienza unica, visto che questo è il primo invito ricevuto da una squadra di Serie A.

La Nazionale appartiene alla FSSI - Federazione Sport Sordi Italia, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, e partecipa ai circuiti internazionali della EDSO (European Deaf Sports Organisation), per le competizioni europee, e della ICSD (International Committee of Sports for the Deaf), che organizza le Deaflympics e le competizioni mondiali. La squadra è composta interamente da atleti sordi provenienti da tutto il territorio nazionale, molti dei quali militano regolarmente nei campionati FIGC. Un gruppo di sportivi che vive il calcio con passione ed entusiasmo dentro e fuori dal campo.

Per la delegazione è stata organizzata un’esperienza memorabile allo stadio: dopo il walkabout dedicato, gli atleti hanno assistito al riscaldamento a bordo campo, vivendo da vicino la preparazione dei nerazzurri verso la sfida. La Nazionale Italiana Sordi è stata inoltre protagonista del pre-match show, durante il quale gli atleti hanno incontrato il Vice President nerazzurro Javier Zanetti. Un momento speciale di condivisione, culminato con le foto scattate insieme sul palco, per celebrare l’incontro e la passione per il calcio.

L’iniziativa si è inserita nel percorso che l’Inter porta avanti per rendere il calcio sempre più accessibile e inclusivo. Il Club ha già introdotto la Lingua dei Segni Italiana (LIS) durante le conferenze stampa e ha portato la LIS anche nell’annuncio delle formazioni sul maxischermo di San Siro, attraverso una collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi.