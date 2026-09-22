La vicenda tra Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé in merito al Pallone d'Oro 2026 non si è limitata a un semplice scambio di battute tra i due attaccanti. Secondo Le Parisien, anche Marcus Thuram avrebbe partecipato alla discussione, contribuendo a stemperare gli animi prima del ritiro della nazionale francese a Clairefontaine.
Un chiarimento prima dell'incontro
Secondo quanto riportato, i due nazionali francesi avrebbero deciso di chiarire eventuali malintesi prima di unirsi alla nazionale francese. Mbappé avrebbe preso l'iniziativa di contattare Dembélé per discutere dei recenti commenti sul Pallone d'Oro. I due giocatori si sarebbero poi recati a Clairefontaine per il ritiro della nazionale francese. Poche ore prima di questo incontro, il giocatore del Real Madrid aveva già cercato pubblicamente di minimizzare la situazione. Interrogato lunedì, ha spiegato di aver "già parlato con lui" e ha affermato che non c'era alcun problema tra i due. Ha anche aggiunto che i periodi dedicati agli impegni con le nazionali a volte alimentano le discussioni che riguardano i giocatori. Questa versione contrasta con quanto riportato da diversi media in merito a presunte tensioni sorte dopo i rispettivi commenti sul Pallone d'Oro. Nessuno dei due giocatori, tuttavia, ha confermato pubblicamente l'esistenza di un vero e proprio litigio.
Thuram il pacere
Secondo Le Parisien, anche Thuram avrebbe avuto un ruolo nel placare gli animi. L'attaccante dell'Inter farebbe parte di un gruppo WhatsApp che include i tre nazionali francesi e avrebbe facilitato le discussioni tra Mbappé e Dembélé. Questo intervento si inserisce in un rapporto tra i due candidati al Pallone d'Oro che risale a diversi anni fa. Dembélé ha esordito con la nazionale francese nel settembre 2016, pochi mesi prima dell'arrivo di Mbappé nella nazionale maggiore francese nel marzo 2017. I due giocatori hanno poi condiviso diverse importanti competizioni internazionali. Hanno fatto parte della nazionale francese che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018 e hanno raggiunto insieme la finale della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, vestendo a livello di club la maglia del PSG. La situazione è poi cambiata quando Dembélé ha continuato la sua carriera a Parigi, mentre Mbappé si è stabilito al Real Madrid. I due attaccanti si ritrovano ora separati a livello di club, ma riuniti nella nazionale francese, con una nuova competizione individuale per il Pallone d'Oro. Per ora, i due sembrano aver scelto di preservare il loro rapporto e di concentrarsi sulle prossime sfide della nazionale francese.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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