Quello che poteva essere e invece non è stato. Per adesso. Perché c'è ancora tempo per dimostrare il proprio valore a dispetto di un fato non proprio benevolo. A causa di un grave infortunio al ginocchio, Valentín Carboni ha potuto disputare solo cinque partite con il Racing nel 2026. Ma l'esterno avrà la sua occasione di riscatto. Oltre al suo ritorno previsto per il prossimo novembre, sarà disponibile anche per il 2027 grazie a un prolungamento del prestito, i cui dettagli sono stati resi noti.

Alla cassa ogni 4 partite

Il club, riporta Olé, ha confermato che l'accordo per il rinnovo del contratto, che scade alla fine di quest'anno, prevede le stesse condizioni di quello attuale: per ogni quattro partite giocate (non necessariamente consecutive) di almeno 20 minuti, il Racing riceverà 200.000 dollari dall'Inter, proprietaria del cartellino del classe 2005. L'accordo stabilisce le stesse condizioni di quello attuale, alcune delle quali non potevano essere sviluppate normalmente poiché il ragazzo ha subito una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una rottura parziale del legamento collaterale laterale.

Solo una volta

Dall'arrivo di Carboni all'inizio di quest'anno, il Racing ha ricevuto la somma stabilita solo una volta, quando Carboni ha disputato la sua quarta partita contro il Banfield il 14 febbraio. È entrato in campo come sostituto di Tomás Conechny al 19° minuto del secondo tempo. Prima di quella gara, il giocatore aveva disputato quattro partite, anche se solo tre per più di 20 minuti: contro Gimnasia LP, Rosario Central e Tigre. Contro l'Argentinos Juniors aveva giocato a malapena un minuto, entrando in campo come sostituto. Carboni si è infortunato lo scorso febbraio durante un allenamento. Quando gli è stato chiesto dove volesse svolgere la riabilitazione, ha scelto il Racing perché si sentiva molto supportato nel club di Avellaneda.