Manca meno di mezz'ora al fischio d'inizio storico di Inter-Hacken, esordio ufficiale delle ragazze nerazzurre nella League Phase della Women Champions League. L'avversario è di tutto rispetto: le svedesi la scorsa stagione eliminarono proprio la squadra femminile milanese dalla corsa all'Euro Cup, arrivando a conquistarla. C'è dunque anche una rivincita da andare a prendersi. Intanto, ecco le formazioni ufficiali in campo dalle 18.45 al Breda di Sesto San Giovanni.

INTER (4-4-2): Runarsdottir; Garcia Gomez, Ivana Andres, Milinkovic, Bartoli; Payne, Santi, Magull, Schough; Cambiaghi, Bugeja. A disposizione: Forcinella, Robbioni, Kullberg, Van Diemen, Vilhjalmsottir, Polli, Le Bihan, Glionna, Detruyer, Raphino, Giudici. Allenatore: David Sassarini

HACKEN (4-2-3-1): Falk; Tindell, Rybrink, Luik, Ostlund; Sanving, Egbuka; Palmadotir, Anvegard, Serlund; Bodin. A disposizione: H. Karlsson, Ogochuckwu, T. Karlsson, Fossdalsà. Allenatrice: Elena Sadiku

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 18:24
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.