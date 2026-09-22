Paolo Tagliavento, ex arbitro internazionale, è intervenuto oggi dalle colonne de La Repubblica il giorno dopo l'incontro tra arbitri e allenatori a Lissone per fare un punto sugli episodi arbitrali e sulla linea tenuta dai fischietti in questo avvio di stagione.

Tra le critiche, quella di aver mancato qualche intervento in situazioni nelle quali, al di là della linea da tenere, sarebbe stata consigliabile l'on field review. L'allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri, ha detto per esempio che per un caso come quello tra Kalulu e Rowe si sarebbe dovuto intervenire e che a questo punto il Var è meglio tenerlo spento del tutto. "Le dichiarazioni di Sarri sono sempre forti. Non è possibile ipotizzare una dismissione del Var. Ma l’asticella dell’intervento video si è alzata tantissimo, limitandolo agli errori macroscopici. Prima veniva impiegato come se ci si trovasse in una serie tv sui carabinieri del Ris, sulla scena del delitto - afferma Tagliavento -Al di là di quell’episodio, la nuova linea è assolutamente condivisibile. Per uno che si lamenta, cento sono contenti. Bisogna tenere il punto anche quando viene penalizzata la propria squadra".