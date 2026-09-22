Con un semplice messaggio pubblicato sul profilo social della squadra, Haley Bugeja, autrice della rete decisiva nel match di debutto dell'Inter in Women's Champions League contro l'Hacken, esprime la sua gioia per aver timbrato la rete della vittoria: "Sono molto contenta della vittoria e del gol. Ci vediamo alla prossima, sempre forza Inter", le parole della bomber maltese. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 22:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.