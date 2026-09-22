Estéban Lepaul è uno dei volti nuovi della nazionale francese allenata da Zinedine Zidane, che ieri si è ritrovata per il primo giorno di ritiro in vista dei quattro impegni di Nations League delle prossime tre settimane. Oggi, il classe 2000 del Rennes è stato protagonista nella sala stampa di Clairefontaine, dove, parlando ai media, ha svelato quali sono i suoi punti di riferimento tra gli attaccanti in circolazione: "Della mia generazione, Kylian Mbappé e Olivier Giroud. Quest'ultimo, più per il suo stile da goleador e per la sua storia, che alla fine è piuttosto simile alla mia. All'estero mi piacciono Ferran Torres, Harry Kane e Lautaro Martínez... Ferran Torres è quel tipo di giocatore che, anche se non segna, sa fare moltissime cose in partita".