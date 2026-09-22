Non solo i 10mila euro inflitti alla Juventus per il mancato rispetto del minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Il Giudice Sportivo ha infatti sanzionato anche l'Inter con ben due multe per complessivi quattromila euro, 3mila "per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria" e gli ulteriori mille "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco". Due petardi lanciati sul terreno di gioco valgono 3mila euro di multa anche per la Roma.

Mano pesante sulla Fiorentina, multata per 11mila euro complessivi per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa cinque minuti dell'inizio del secondo tempo e per avere suoi sostentiori, nel corso della gara, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria del Napoli. Per quel che concerne i giocatori, siamo alla seconda sanzione per Manuel Akanji e alla prima per Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.