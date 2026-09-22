Potrebbe giocare per la Bosnia ed Erzegovina. Potrebbe indossare la maglia della Croazia. Lui ha militato nelle selezioni giovanili slovene e a quella maggiore punta, ma finché non arriverà una convocazione ufficiale il destino di Luka Topalovic rimarrà ancora oggetto di dubbi e speculazioni. Bostjan Cesar, CT della Nazionale locale, ha escluso il ragazzo di scuola Inter in forza alla Carrarese dalla lista per i prossimi impegni di Nations League, ma al tempo stesso ha ostentato sicurezza sul futuro.
L'ex giocatore del Chievo qualche giorno fa ha sppiegato dal ritiro di Brdo pri Kranju: "Anche Luka è nella lista dei candidati, ha cambiato squadra e avrà bisogno di tempo perché il salto dalle giovanili alla Nazionale maggiore è grande. Siamo in contatto, parliamo, è completamente concentrato sulla Slovenia. Ma il giocatore deve guadagnarsi una convocazione... Sappiamo anche che deve giocare un certo numero di partite per 'consolidare la sua posizione' in Nazionale".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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