Quattro partite di Nations League per riscrivere la storia. Il CT della Nazionale azzurra Roberto Mancini potrebbe essere l'artefice di un aggiornamento atteso da 26 anni, esattamente dal 2000. Nell'anno del Giubileo, infatti, indossarono la maglia azzurra contemporaneamente sul rettangolo (per 11 minuti) di gioco Filippo e Simone Inzaghi. Quella fu l'ultima occasione in cui due fratelli giocavano nello stesso momento nell'undici azzurro. Ora la storia potrebbe ripetersi, grazie alla presenza nella lista dei convocati di Pio e Sebastiano Esposito, che potrebbero avere l'opportunità di formare un tandem offensivo inedito.

I precedenti

Con la Nazionale maggiore, evidenzia la Gazzetta dello Sport, sono soltanto tre le coppie di fratelli che sono scese in campo contemporaneamente, ma due risalgono a oltre un secondo fa ovvero i fratelli Giuseppe e Felice Milano, entrambi tesserati per la Pro Vercelli e in azzurro insieme in tre volte tra il 1912 e il 1913, e i fratelli Aldo e Luigi Cevenini, che hanno giocato insieme per l'Italia il 31 gennaio 1915 in occasione della vittoria per 3-1 contro la Svizzera (andarono a segno entrambi). Dopo 85 anni è scattata la volta dei fratelli Inzaghi, Simone e Filippo, che il 15 novembre 2000 sono stati utilizzati insieme nell’amichevole vinta 1-0 contro l’Inghilterra al Delle Alpi di Torino: grazie a Giovanni Trapattoni hanno condiviso il campo dal 61' (quando Simone è subentrato a Del Piero) al 72' (quando Filippo è stato sostituito).