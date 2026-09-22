Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato 10mila euro di multa alla Juventus "per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1° anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C" per onorare la memoria di Sandro Mazzola.

"La sanzione - si legge nel dispositivo - è stata attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio". 

Il club bianconero, lo ricordiamo, ha condannato prontamente il comportamento di alcuni suoi sostenitori prendendone le distanze con una nota ufficiale: "Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori", il testo del comunicato. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 13:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.