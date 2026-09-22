Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato 10mila euro di multa alla Juventus "per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1° anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C" per onorare la memoria di Sandro Mazzola.

"La sanzione - si legge nel dispositivo - è stata attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".

Il club bianconero, lo ricordiamo, ha condannato prontamente il comportamento di alcuni suoi sostenitori prendendone le distanze con una nota ufficiale: "Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori", il testo del comunicato.