Il direttore della Nazionale svizzera Pierluigi Tami è intervenuto da Belek, dove la squadra di Murat Yakin si trova per preparare gli impegni di Nations League, parlando della possibilità di vedere Manuel Akanji nuovo capitano della Nati dopo quanto accaduto con Granit Xhaka, che nei giorni scorsi si è autoaccusato di aver comprato un certificato falsificato di vaccinazione Covid. Auspicando di avere in primo luogo un maggiore apporto dagli elementi più di lungo corso: "I giocatori esperti come Akanji, Gregor Kobel, Remo Freuler e Ricardo Rodriguez devono fare ancora di più. Ma siamo un gruppo numeroso e ognuno deve dare il proprio contributo".

Tra i giocatori che potrebbero avere maggiori responsabilità c’è anche il milanista Ardon Jashari, ma Tami ha evitato di parlare di vincitori o beneficiari della situazione. "Questo caso non porta vincitori. È chiaro però che qualcuno dovrà sostituirlo in campo. Vedremo chi sarà", ha spiegato. Secondo Tami, sarà interessante osservare come la squadra riuscirà a giocare senza uno dei suoi elementi più importanti: "Questo può accadere anche in futuro, per cui è un’opportunità".