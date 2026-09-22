Haley Bugeja, colei che ha firmato la pagina di storia dell'Inter Women nel giorno del suo debutto in Women's Champions League, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la partita contro l'Hacken: "Siamo molto soddisfatte, tutta la settimana abbiamo preparato bene la partita e sono felice di questi tre punti, ora guardiamo avanti alle prossime. La partita di questa sera è qualcosa che non avrei potuto mai sognare nemmeno da bambina, il gol è stato un'emozione enorme, spero di aver reso la mia famiglia felice e sono contenta di aver aiutato la squadra a vincere oggi. Secondo me settimana dopo settimana stiamo crescendo, non è mai facile avere un nuovo progetto perché dobbiamo abituarci velocemente, ma si vede che siamo unite in campo e le cose funzionano in modo fluido. Non vedo l'ora di continuare su questa strada e secondo me abbiamo tutto per fare davvero bene quest'anno. Sono stata sempre una persona che mette tante aspettative su se stessa, l'anno scorso è stato positivo ma voglio crescere sempre di più, non fermarmi e dare una mano alla squadra. Ho fame di far bene, con questa squadra è facile perché c'è tanta qualità".