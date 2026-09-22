Potrebbero arrivare già oggi le conseguenze per il settore dei tifosi della Juventus che, allo Stadium durante Juventus-Atalanta, si sono voltati di spalle durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. La decisione verrà presa dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, dopo la relazione degli ispettori federali presenti nell'impianto. 

"II cartellino rosso in faccia ad una curva che sceglie la strada dell'oltraggio nel momento del ricordo di Sandro Mazzola può arrivare già nella giornata di oggi: la sanzione appare scontata, non la sua entità - riporta La Gazzetta dello Sport -. Il primo livello, codice di giustizia alla mano, parla di una multa fino a 50mila euro, il secondo della chiusura del settore incriminato o di una sua parte. C'è anche una soluzione intermedia, ma spesso usata dalla toga del pallone: rinvio alla procura della Figc per un supplemento di inchiesta e fascicolo investigativo da riempire".

Sezione: Rassegna / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 09:10
Autore: Antonio Di Chiara
vedi letture