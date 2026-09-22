Il nuovo CT Zinedine Zidane non lo convoca? Poco male, Marcus Thuram non resta a casa a rimuginare e approfitta del tempo libero concesso da Cristian Chivu alla squadra rimasta a Milano. L'attaccante si è goduto una passeggiata in centro a Milano con obiettivo shopping, assieme alla modella e influencer India Love (frequentazione di cui ovviamente in rete già si parla con una certa insistenza). Al contempo, non passando di certo inosservato, non si è sottratto alle richieste di selfie da parte di tifosi o semplici appassionati.

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 12:42
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.