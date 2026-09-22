Il componente della CAN Gabriele Gava, presente alla riunione di ieri di Lissone tra i designatori arbitrali e i tecnici del massimo campionato, ha illustrato una serie di dati statistici, che fotografano l’andamento delle prime quattro giornate di Serie A, rapportati con le precedenti stagioni sportive e con alcuni campionati esteri. A spiccare è stata innanzitutto la media del tempo effettivo di giuoco, che si attesta a 59’31”, con un incremento di oltre 5’30” rispetto alle ultime due stagioni.

La media falli è attualmente di 22,60 a partita (lo scorso anno, alla quarta di campionato, era di 26,23). Un dato, inferiore anche alla Premier League che segna 23,28, che se rapportato ai minuti di giuoco aumentati ha un valore relativo ancora più sensibile del -13,84% che emerge dalla comparazione dei numeri. In questo inizio di stagione sportiva sono stati concessi 2 calci di rigore, contro i 9 del 2025/2026 (-77,78%), i 14 del 2024/2025 (-85,71%) e i 16 del 2023/2024 (-87,50%). Calano anche le ammonizioni, con una media di 3,03 a partita contro le 3,53 dello scorso anno e le oltre 4 dei due campionati precedenti. Pari discorso per le espulsioni, passate dalle 6 delle stagioni 2023/2024 e 2024/2025, alle 5 della 2025/2026 e alle 2 attuali. Infine, per quel che riguarda il VAR, nei primi quattro turni di Serie A si è registrata 1 sola OFR (lo scorso anno erano state 6 e nelle due stagioni precedenti 8) e 2 Overrule (rispetto alle 5 del campionato 2025/2026 e le 6 dei due anni prima).