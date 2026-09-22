Ha destato non poca sorpresa, soprattutto nel diretto interessato, la mancata convocazione di Marcus Thuram da parte del nuovo CT della Francia, Zinedine Zidane, per gli impegni in Nations League. Sicuramente non si tratta di una scelta cautelativa, visto che l'attaccante sta bene fisicamente come ha dimostrato nelle ultime uscite con la maglia dell'Inter. A dare una motivazione è RMC Sport, secondo cui le ragioni della scelta di Zidane sono in realtà due.

Due ragioni

In primo luogo c'è la volontà di cambiare qualcosa riguardo alle convocazioni di Didier Deschamps, il commissario tecnico della nazionale di cui Thuram era uno dei fedelissimi, più nelle liste che in campo a onor del vero. Per questa ragione al posto del nerazzurro è stato convocato Esteban Lepaul del Rennes (3 gol in 5 partite). In secondo luogo c'è un problema che, in realtà, riguarda anche Cristian Chivu: Zidane attribuisce a Thuram un'eccessiva incostanza in area di rigore, con periodi di grande prolificità sotto porta alternati ad altri di grande opacità, al punto che in Nazionale la sua media è di 3 gol in 32 presenze.