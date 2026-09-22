La partenza di Denzel Dumfries ha lasciato un vuoto nel settore esterni dell'Inter che nelle prime partite della stagione è stato colmato anche grazie alle buone risposte date da due giocatori in particolare. Rispetto allo scorso anno è stato dirottato più a sinistra Luis Henrique, di cui è anche diminuito l'impiego (aveva giocato tantissimo durante il lungo infortunio di Dumfries). "In compenso Diouf, pazza idea estiva del tecnico romeno, sta diventando sempre più convincente da esterno destro", come si legge su Tuttosport.
"Sì, deve migliorare in fase difensiva, ma la chiamata del neo ct della Francia, Zidane, non può essere un caso - e chissà che magari da terzino sinistro (ruolo nel quale Zizou vuol provare l’interista) non accresca le sue competenze in zona arretrata. A proposito di sinistra: uno dei giocatori più positivi delle ultime gare è Carlos Augusto. A segno contro il Real, a segno con l’Udinese, autore di un assist contro la Roma: il brasiliano è riuscito a far dimenticare a tutti gli infortuni di Dimarco".
Autore: Antonio Di Chiara
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