I frequentatori più assidui dei social si saranno imbattuti nelle ultime settimane in contenuti particolari di Karim Benzema, centravanti francese che un posto nella storia del pallone se l'è ritagliato. L'ex Real Madrid si è fatto spesso riprendere in scene quasi da spot pubblicitario mentre cammina o guida un'auto di grossa cilindrata, con addosso la terza maglia dell'Inter stagione 1997/98, quella con le righe orizzontali diventata storica per la vittoria della Coppa UEFA a Parigi contro la Lazio. Una scelta a dir poco insolita, considerando l'assenza di legami pregressi tra il calciatore e il club nerazzurro. Talmente insolita da alimentare una voce di mercato, come se da parte sua arrivassero teaser sul proprio futuro, dopo la chiusura del suo rapporto professionale con l'Al Hilal di Simone Inzaghi, annunciata via Instagram: "Un capitolo che è arrivato alla fine, sono grato a squadra, compagni, staff, tifosi e a tutto il club per il tempo che abbiamo condiviso insieme. Vi auguro il meglio per il futuro".

In realtà, il mercato non c'entra nulla con le recenti scelte modaiola di Benzema, che ha indossato quella maglia non in quanto tifoso nerazzurro, ma come grande ammiratore di Ronaldo il Fenomeno, che tra le cartoline che raccontano la sua carriera ha anche quella serata parigina in cui sollevò, da grande protagonista, la Coppa UEFA sotto il cielo parigino. Con addosso una maglia che fa vintage ma piace ancora molto.