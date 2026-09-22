Testa bassa e piedi per terra. La mentalità di Francesco Pio Esposito non cambia, a maggior ragione dopo aver toccato il cielo con un dito nella scorsa stagione. Un'annata da ricordare che gli ha regalato il double con l'Inter e l'esordio con la Nazionale italiana maggiore. "L’anno scorso è stato un po’ l’anno delle prime volte per me, sia con l’Inter che in Nazionale. Io cerco di rimanere me stesso, di essere umile e di lavorare tanto", ha spiegato l'attaccante classe 2005, nel corso di un'intervista doppia con il fratello Sebastiano per 'Vivo Azzurro Live'.

Parlando del fatto curioso di ritrovarsi a giocare per la selezione azzurra con suo fratello, Pio ha aggiunto: "La Nazionale è il massimo a cui un giocatore possa ambire, un sogno che hai fin da bambino. Io ho scoperto della convocazione di Sebastiano direttamente lui, me l'ha detto in videochiamata. E' una cosa particolare, forse ora non ci rendiamo conto di quanto sia speciale questa cosa. Ce la godiamo insieme".