Testa bassa e piedi per terra. La mentalità di Francesco Pio Esposito non cambia, a maggior ragione dopo aver toccato il cielo con un dito nella scorsa stagione. Un'annata da ricordare che gli ha regalato il double con l'Inter e l'esordio con la Nazionale italiana maggiore. "L’anno scorso è stato un po’ l’anno delle prime volte per me, sia con l’Inter che in Nazionale. Io cerco di rimanere me stesso, di essere umile e di lavorare tanto", ha spiegato l'attaccante classe 2005, nel corso di un'intervista doppia con il fratello Sebastiano per 'Vivo Azzurro Live'. 

Parlando del fatto curioso di ritrovarsi a giocare per la selezione azzurra con suo fratello, Pio ha aggiunto: "La Nazionale è il massimo a cui un giocatore possa ambire, un sogno che hai fin da bambino. Io ho scoperto della convocazione di Sebastiano direttamente lui, me l'ha detto in videochiamata. E' una cosa particolare, forse ora non ci rendiamo conto di quanto sia speciale questa cosa. Ce la godiamo insieme". 

Sezione: News / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 13:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.