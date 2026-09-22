Spence, Calhanoglu, Stones, ma anche Federico Dimarco tra i giocatori che sono rimasti senza nazionale per via dei guai fisici con cui devono combattere. L'esterno nerazzurro non è propriamente in lista infortunati. Ha giocato contro la Roma dal 1' ed è rimasto in campo anche ad inizio secondo tempo, ma non è ancora al 100% dopo l'ultima distorsione al ginocchio rimediata contro il Napoli e si è quindi deciso di rimandarlo a casa.

"La scelta è stata presa in comune accordo con il ct azzurro Roberto Mancini e con lo staff medico della Nazionale: a Milano avrà tutto il tempo per recuperare in vista di Inter-Parma del 10 ottobre", si legge sul Corriere dello Sport.