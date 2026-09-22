Non poteva immaginare debutto migliore per la sua Inter nella Women's Champions League David Sassarini, che dopo la vittoria per 1-0 ai danni dell'Hacken esprime la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto una prova molto matura, passando in vantaggio subito, poi loro sono una squadra molto aggressiva che lascia pochi spazi. Le ragazze sono state brave e pazienti anche quando non ci riusciva qualcosa, nel finale siamo usciti bene. Ho detto chiaramente alle ragazze che al ventesimo del primo tempo avevamo fatto un passettino indietro, hanno visto la mia faccia e hanno capito che non ero del tutto contento e tra primo e secondo tempo ho ribadito che anche a costo di prendere gol e sbilanciarci dobbiamo avere questa mentalità positiva e propositiva".

Sassarini vede comunque ancora dei amrgini di miglioramento: "Dobbiamo continuare a giocare a prescindere dal vantaggio o dallo svantaggio, e credo che stasera l'abbiamo fatto bene. Credo che possiamo fare ancora di più, ma mi piace quando le ragazze prendono iniziative: anche le nuove entrate come Le Bihan e Polli sono state molto propositive e hanno fatto una bella prestazione. Vogliamo crescere, secondo me abbiamo molti margini in tante fasi della partita e in tanti dettagli. Era importante far capire alla squadra di procedere tutte insieme, di forgiarci insieme e avere la voglia di fare la partita, credo che siamo sulla strada giusta. Ora inizia il campionato che è un obiettivo importante, non abbiamo tempo di festeggiare: sarà un campionato intenso e una stagione intensa, ora la testa va alla Fiorentina, che sarà una sfida molto complicata".