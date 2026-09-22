Nelle scorse ore Lautaro Martinez e altri giocatori provenienti dall'Europa sono sbarcati in Argentina per prepararsi ai prossimi impegni della Seleccion (mercoledì 30 ottobre contro la Bolivia allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba, quindi contro Burkina Faso e Benin il 3 e 4 ottobre allo stadio Monumental del River Plate), tra cui l'ultima in Nazionale di Leo Messi. Direttamente dall'aeroporto di Buenos Aires, il capitano dell'Inter ha risposto così alle domande dei giornalisti, a partire dall'addio all'albiceleste del campione che il Toro si aspettava: "Da quello che si diceva, da quello che diceva lui, alla fine è una triste notizia. Abbiamo sempre apprezzato tutto ciò che ci ha dato e l'eredità che ci ha lasciato".

Martinez ha poi dedicato un ultimo messaggio a Messi: "Grazie, e sono sicuro che la partita del 6 sarà una partita molto speciale ed emozionante per tutti".