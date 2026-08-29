La Gazzetta dello Sport si è avvalsa di Football Intelligence, società specializzata in analisi ed elaborazione di big data sportivi, per tracciare il profilo del potenziale quinto attaccante che servirebbe all'Inter se Luis Henrique liberasse un posto in squadra. Inserendo dati, parametri, caratteristiche precise, il sistema restituisce i risultati più attendibili. Ed ecco i consigli secondo l'algoritmo.
Mykhaylo Mudryk
L'attaccante ucraino era stato pagato dal Chelsea 100 milioni ma è rimasto fermo dal 2024 per una squalifica per doping. Potrebbe rappresentare un'ottima occasione di rilancio del giocatore che gli inglesi lascerebbero partire volentieri in prestito, e che in nerazzurro potrebbe ritrovare la sua forma migliore, e rappresentare magari anche un'occasione per l'INter se si inserisse una clausola di riscatto non troppo onerosa. Dividerebbe sicuramente i pareri tra chi vedrebbe con scetticismo l'ingaggio di un giocatore fermo da tempo e chi vedrebbe un potenziale affare.
Exequiel Zeballos
Il Napoli è da tempo sull'attaccante ma non ha ancora concluso e allora l'algoritmo lo consiglia anche ai nerazzurri. L'argentino ha giocato tutta la carriera al Boca Juniors ricoprendo un po' tutti i ruoli dell'attacco: esterno destro, sinistro, trequartista, punta... Un profilo molto duttile dal costo abbordabile, visto che De Laurentiis sta trattando nell'ordine dei 10 milioni di dollari.
Oscar Gloukh
Nasce trequartista ma può adattarsi anche esterno, l'israeliano classe 2004 è in forte ascesa. Lanciato dal Maccabi Tel Aviv si è poi messo in mostra con Salisburgo dove in apprendistato ha segnato comunque anche un paio di gol anche in Champions, uno dei quali proprio a San Siro contro l'Inter. Lo scorso anno lo ha prelevato l'Ajax per 15 milioni e ad oggi è già a 4 gol in 4 presenze in Conference League (con una tripletta), l'anno scorso ha chiuso a 15 tra gol e assist tra Eredivisie e Champions.
Jarrod Bowen
Un altro inglese dopo Spence, Jones e Stones. Anagraficamente non più giovanissimo, trequartista all'occorrenza esterno, è un punto di riferimento del West Ham, squadra con la quale però non è riuscito ad evitare la retrocessione in Championship lo scorso anno, nonostante abbia messo a referto 9 gol e 11 assist. In questa stagione è ripartito con 2 reti e 2 passaggi decisivi nelle prime 4 partite tra Championship ed EFL Cup. Se arrivasse una chiamata nerazzurra rinuncerebbe alla squadra di cui è un simbolo?
Yaser Asprilla
Nome poco noto al grande pubblico, lo scorso anno ha giocato al Galatasaray in prestito e ora è tornato al Girona. Scovato dai Pozzo, fu portato in Europa dal Watford prelevato dalla serie B colombiana, ama partire da destra per poi accentrarsi o cambiare fascia, lo scorso weekend ha trovato il primo gol in campionato dopo 20 minuti dal suo ingresso in campo. Strapparlo al Girona in Secuda Division non deve essere impossibile per l'Inter, ma ovviamente si tratta soltanto di uno dei tanti profili consigliati dall'algoritmo. E tanti anni se ne potrebbero trarre inserendo i parametri giusti.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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