Inizia con il piede giusto la Women's Champions League dell'Inter. Le nerazzurre hanno battuto 1-0 le svedesi dell'Hacken all'esordio nella massima competizione europea, andato in scena oggi alle 18.45 all'U-Power Stadium di Monza. Decisivo, dopo pochi minuti, il gol di Bugeja, che ha messo sul binario giusto la partita al 5' e che ha, di fatto, risolto la gara. Le ragazze di Sassarini hanno poi colpito una traversa con Bartoli in apertura di secondo tempo, mentre le svedesi sono rimaste in dieci all'89', quando è stata espulsa Falk, estremo difensore delle giallonere, rea di aver colpito con un calio in uscita Raphino. Decisivo qui l'intervento del VAR. Subito tre punti quindi per l'Inter nella League Phase, che mettono in discesa le cose in vista delle prossime partite.

Il tabellino della sfida dell'U-Power Stadium

Inter Women-Hacken 1-0

Reti: 5' Bugeja (I)

INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir, 15 Garcia, 5 Andrés, 24 Milinković, 33 Bartoli; 17 Payne (11 Le Bihan 72'), 6 Santi (8 Vilhjálmsdóttir 56'), 10 Magull, 22 Schough (18 Glionna 72'); 36 Cambiaghi (26 Raphino 56'), 7 Bugeja (9 Polli 82').

A disposizione: 12 Forcinella, 35 Robbioni, 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 20 Detruyer, 29 Giudici.

Allenatore: David Sassarini

HÄCKEN (4-2-3-1): 13 Falk; 24 Tindell, 20 Rybink ((29 Karlsson 89'), 3 Luik, 4 Östlund; 7 Sanvig, 5 Egbuka (21 Fossdalsà 82'); 27 T. Pálmadóttir (14 Karlsson 72'), 10 Anvegård, 15 Selerud; 9 Bodin (6 Ogochukwu 82').

A disposizione: 11 Ölvestad, 26 Staaf.

Allenatore: Elena Sadiku

Ammonite: 67' Tindell (H), 74' Bugeja (I), 86' Karlsson (H), 86' Le Bihan (I)

Espulse: 89' Falk (H)

Arbitro: Martinčić

Assistenti: Petravić - Küng

IV Ufficiale: Kumer

VAR: Jović

AVAR: Gerbel