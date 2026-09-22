Nonostante le parole rassicuranti del CT della Slovenia Bostjan Cesar, la Croazia non ha mollato l'osso Luka Topalovic. Sportske Novosti, citando fonti vicine alla famiglia del giocatore della Carrarese di scuola Inter, scrive che la decisione finale si conoscerà solo quando il giocatore accetterà una convocazione in una delle nazionali affiliate. Secondo le informazioni in loro possesso, la Federazione calcistica croata ha già contattato Topalovic e l'ex membro della Nazionale e dirigente della federazione, l'ex portiere Stipe Pletikosa, insieme ad altri rappresentanti della stessa federazione, lo ha seguito in diretta e ha parlato con suo padre. Sembra che la federazione croata non stia cercando di convincerlo, ma piuttosto di offrirgli la possibilità di indossare la maglia a scacchi dei Vatreni.

Il quotidiano croato sottolinea che la HNS monitora sistematicamente i calciatori di origine croata in tutta Europa, ma non intende acquisire a tutti i costi ogni giocatore che ha la possibilità di giocare per la Croazia. A quanto pare, però, Topalović è considerato abbastanza interessante e per lui le porte sono apertissime.