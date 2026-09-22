Hakan Calhanoglu non è stato convocato per gli impegni della Turchia. Colpa di un problema fisico che lo costringerò a lavorare ad Appiano Gentile per recuperare. Da solo e in palestra.

Dopo il risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra evidenziato dagli ultimi esami, la parola d'ordine è cautela, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. "Chivu vuole evitare di affrettare i tempi per scongiurare qualsiasi rischio di ricaduta. Nei prossimi giorni si capirà quando anche lui, come Spence, potrà tornare ad allenarsi insieme al gruppo. La voglia di tornare in campo, e di farlo dal primo minuto, col Parma alla ripresa del campionato è tanta, ma nessun azzardo".